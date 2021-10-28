Нарушение карантинных мер на Олимпиаде-2022 может грозить спортсменам дисквалификацией

Вице-мэр Пекина, замглавы оргкомитета Олимпиады-2022 Чжан Цзяньдун допустил, что в случае нарушений противоэпидемиологических мер на Играх организаторы смогут дисквалифицировать спортсменов и лишать аккредитации участников делегаций.

«Некоторые детали сейчас обговариваются с Международным олимпийским комитетом. Несоблюдение указанных в руководстве противоэпидемиологических мер может привести к предупреждению, временному или постоянному лишению аккредитации или дисквалификации участника игр, отстранению от участия в соревнованиях, лишению соответствующих квалификаций и другим достаточно серьёзным последствиям», — приводит слова Цзяньдуна ESPN.

Зимние Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года. Пекин станет первым городом в истории, где прошли и летние, и зимние Игры.