Нарушение карантинных мер на Олимпиаде-2022 может грозить спортсменам дисквалификацией

Вице-мэр Пекина, замглавы оргкомитета Олимпиады-2022 Чжан Цзяньдун допустил, что в случае нарушений противоэпидемиологических мер на Играх организаторы смогут дисквалифицировать спортсменов и лишать аккредитации участников делегаций.
«Некоторые детали сейчас обговариваются с Международным олимпийским комитетом. Несоблюдение указанных в руководстве противоэпидемиологических мер может привести к предупреждению, временному или постоянному лишению аккредитации или дисквалификации участника игр, отстранению от участия в соревнованиях, лишению соответствующих квалификаций и другим достаточно серьёзным последствиям», — приводит слова Цзяньдуна ESPN.
Зимние Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года. Пекин станет первым городом в истории, где прошли и летние, и зимние Игры.
- 28 октября 2021
-
00:56
-
00:15
- 27 октября 2021
-
17:41
-
11:57
-
11:11
- 26 октября 2021
-
23:57
-
17:28
-
07:43
- 25 октября 2021
-
19:12
-
11:33
- 24 октября 2021
-
16:30
-
14:00
-
13:45
-
11:09
- 23 октября 2021
-
22:39
- 22 октября 2021
-
23:00
-
15:30
-
09:25
- 20 октября 2021
-
19:30
-
17:04
-
10:29
- 19 октября 2021
-
21:40
-
14:00
-
12:18
-
12:17
-
10:31
-
08:19
- 18 октября 2021
-
22:59
-
22:53
-
22:33
-
18:20
-
17:48
-
12:53
-
12:15
-
12:11