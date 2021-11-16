СМИ: администрация Джо Байдена намерена объявить дипломатический бойкот Олимпиады в Пекине

Администрация президента США Джо Байдена намерена вскоре объявить о дипломатическом бойкоте зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине (Китай), сообщает газета Washington Post.

Решение американского правительства может стать ответом на приписываемые Пекину нарушения прав человека. При этом отмечается, что на участии в Олимпиаде спортсменов из США данное решение никак не отразится. То есть, Игры бойкотирует только администрация: ни сам Байден, ни кто-либо из членов американского правительства не станет посещать Олимпиаду в официальном качестве.

По информации газеты, окончательное решение по данному вопросу ещё не принято, однако лидеру США уже поступили соответствующие рекомендации. Источники издания заявляют, что глава государства намерен согласиться с ними, о чём будет официально объявлено до конца текущего года.

Зимние Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года. Пекин станет первым городом в истории, где прошли и летние, и зимние Игры.