МИД КНР: Россия и Китай взаимодействуют по вопросу организации визита Путина на ОИ-2022

Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь на брифинге, состоявшемся во вторник, 23 ноября, заявил, что Россия и Китай поддерживают тесные контакты по вопросу организации визита президента Владимира Путина на открытие зимней Олимпиады в Пекине.
«Россия и Китай много лет поддерживают добрую традицию вместе отмечать важные события. В 2014 году председатель КНР Си Цзиньпин был приглашён на церемонию открытия зимних Олимпийских игр в Сочи, на этот раз он пригласил своего хорошего друга президента России Владимира Путина в Китай для участия в церемонии открытия зимних Олимпийских игр в Пекине. Президент Путин с радостью принял это приглашение. В настоящий момент стороны поддерживают тесное взаимодействие по конкретным деталям организации визита президента России в Китай.
Уверен, что спортсмены двух стран добьются новых достижений и внесут должный вклад в то, чтобы показать миру безопасное и впечатляющее спортивное событие», — приводит слова Чжао Лицзяня «РИА Новости».
Зимние Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.
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