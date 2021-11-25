В МИД РФ заявили, что США пытаются сорвать Олимпиаду-2022 в Пекине

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Соединённые штаты Америки всеми силами пытаются не допустить проведения зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине (Китай). Ранее президент США Джо Байден не исключил дипломатического бойкота Игр в Китае.

«Со стороны США постоянно, на регулярной основе, по надуманным предлогам предпринимаются действия и организуются информационно-политические кампании, нацеленные на подрыв, срыв, усложнение проведения Олимпийских игр (в Пекине. — Прим. «Чемпионата»)», — приводит слова Захаровой «РИА Новости Спорт».

Напомним, зимняя Олимпиада пройдёт с 4 по 20 февраля.

Ранее сборной России спрогнозировали 2-е место по количеству медалей на Олимпиаде-2022 в Пекине.