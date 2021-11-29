Global Times: американские политики «бойкотировали» Игры, на которые их никто не приглашал

Государственное СМИ Китая Global Times опубликовало статью, посвящённую участившимся заявлениям зарубежных политиков о бойкоте зимних Олимпийских игр – 2022 в Пекине (Китай). По информации издания, Китай как страна-хозяйка никогда не планировала приглашать на Игры политиков, заявлявших о бойкоте соревнований.
«В последнее время некоторые политики в США и западных странах создают шум вокруг дипломатического бойкота зимних Олимпийских игр в Пекине, ссылаясь на то, что они называют проблемами прав человека. Однако в соответствии с регламентом для поездки на Игры они должны быть приглашены олимпийскими комитетами своих стран, а окончательное решение зависит от Международного олимпийского комитета. Global Times выяснила, что принимающая страна – Китай – не планирует приглашать политиков, которые раздувают шумиху вокруг «бойкота» Пекинских игр», — говорится в статье.
«Зимние Олимпийские игры – это грандиозное событие для спортсменов всего мира и любителей зимних видов спорта, а не сцена для политических манипуляций. И успех этого события никогда не определяется тем, будут там присутствовать официальные лица определённой страны или нет. «Бойкоты» США и некоторых других стран, по сути, являются клеветнической кампанией под видом «защиты прав человека». Их действия – явное нарушение Олимпийской хартии, особенно принципа политической нейтральности спортивных мероприятий», – приводятся в материале слова официального представителя МИД Китая Ван Вэньбиня.
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