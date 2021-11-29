Россия поддержала Китай в проведении Олимпиады-2022

Министры иностранных дел Индии и России выразили свою поддержку проведению зимних Олимпийских игр 2022 года в Китае. Эта позиция была достигнута в ходе 18-й встречи министров иностранных дел Китая, России и Индии.

Ранее сообщалось, что такие страны, как США, Великобритания, Австралия, Канада и Литва рассматривают возможность бойкота.



Призывы к бойкоту вызваны обвинениями китайского правительства в нарушении прав человека, а также недавней цензурой и исчезновением звезды тенниса Пэн Шуай.



Несмотря на сообщения о том, что страны рассматривают возможность дипломатического бойкота, ни одна страна пока не подтвердила свой бойкот официально.

Напомним, зимняя Олимпиада пройдёт с 4 по 20 февраля.



Ранее сборной России спрогнозировали 2-е место по количеству медалей на Олимпиаде-2022 в Пекине.