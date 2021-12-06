«Хотят проверить, кто их сторонник». Журова — о дипломатическом бойкоте ОИ со стороны США

Депутат Государственной Думы, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова прокомментировала дипломатический бойкот Олимпийских игр – 2022 в Пекине (Китай) американскими властями.

«Американцы предупреждали о своих намерениях бойкотировать Олимпийские игры в Пекине — не вижу ничего удивительного. Эта ситуация назревала, а сейчас мы получили официальное тому подтверждение. В США считают, что они последовательно действуют, потому что не запрещают спортсменам участие.

Ничего нового: если бы отказались американские спортсмены, то это был бы резонанс. В 2008 году политики США уже хотели запретить приезжать своим спортсменам, но очень быстро отыграли обратно. Ситуация с Китаем повторяется. Все американские спортсмены спокойно поедут в Пекин.

Те формулировки, что я слышала, показались мне очень жёсткими. Я говорю об обращении к союзникам: в США будут смотреть по тому, кто из президентов приедет поддержать свою команду, боевой дух спортсменов. Но ведь это не означает, что таким образом делегации других стран поддерживают Китай. Американцы хотят проверить, кто у них сторонник, а кто — нет. Видно, что это преподносится именно так», — сказала Журова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.