В МОК выступили с заявлением по дипломатическому бойкоту ОИ-2022 в Пекине со стороны США

В Международном олимпийском комитете (МОК) выступили с заявлением по дипломатическому бойкоту зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине (Китай) со стороны США.
«Присутствие официальных лиц и дипломатов — сугубо политическое решение каждого правительства, МОК полностью признаёт это право, будучи политически нейтральным. В то же время их заявление показывает, что Олимпиада и участие в ней спортсменов остается вне политики, и мы приветствуем это.
Поддержка спортсменов и Олимпийских игр неоднократно демонстрировалась на протяжении последних месяцев, в том числе резолюцией ООН, принятой всеми 193 членами организации на 76-й сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке на минувшей неделе. Резолюция призывает всех членов ООН сотрудничать с МОК и Международным паралимпийским комитетом в попытке использовать спорт как инструмент для продвижения мира, диалога и примирения в зонах конфликтов во время и вне сроков Олимпийских и Паралимпийских игр», — отмечается в заявлении пресс-службы МОК.
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