Американский борец, победивший Карелина, отреагировал на дипбойкот ОИ-2022 со стороны США

Американский борец греко-римского стиля Рулон Гарднер, который на Олимпиаде-2000 в Сиднее завоевал золото, победив в финале легендарного Александра Карелина, прокомментировал решение США объявить дипломатический бойкот зимним Олимпийским играм 2022 года в Пекине (Китай).
«Я думаю, что отсутствие официальных представителей — это в большей степени дипломатический жест между двумя странами, олимпийским движением и Международным олимпийским комитетом. Что касается спортсменов, не думаю, что это как-то вообще на них повлияет, поскольку никакой представитель власти не сможет помочь им соревноваться, как-то повлиять на завоевание ими медалей для своей страны.
Когда я состязался сам, я понял, что, будучи спортсменом, ты можешь не понимать политические течения в других странах, но в конечном итоге, когда ты взаимодействуешь со спортсменом из другой страны, мы все понимали, что мы соревнуемся, чтобы показать уважение к спорту, спортсменам и их работе, а не политической обстановке в их стране», — цитирует Гарднера «РИА Новости Спорт».
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