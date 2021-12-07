В ОКР отреагировали на дипбойкот ОИ-2022 в Пекине со стороны США

В Олимпийском комитете России (ОКР) прокомментировали решение Соединённых Штатов Америки объявить дипломатический бойкот зимним Олимпийским играм 2022 года в Пекине (Китай).

«ОКР как полноправный участник олимпийского движения руководствуется положениями Олимпийской хартии. Она не предусматривает такого способа взаимодействия, как бойкот.

Обращаясь к практике 1980 и 1984 годов, можно констатировать, что бойкот контрпродуктивен прежде всего для спорта и олимпийского движения. Мы желаем всем участникам найти консенсус на благо развития спорта», — приводит слова заместителя генерального директора ОКР Родиона Плитухина ТАСС.

Зимние Олимпийские игры пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.

Ранее Китай пригрозил США «решительными контрмерами» за дипбойкот Олимпиады.