Ирина Роднина — о бойкоте США: а помните, что они устроили перед Олимпиадой-2008?

Трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Госдумы РФ Ирина Роднина отреагировала на решение США объявить дипломатический бойкот зимним Олимпийским играм 2022 года в Пекине (Китай).

«В Олимпийских играх участвуют национальные олимпийские комитеты, спортсмены, тренеры, а дипломаты — нет. Решение США — очередное «фэ». А вы вспомните, что устраивали они перед Олимпиадой 2008 года в Пекине? Сразу же возникли и поднялись проблемы с Тибетом. С 2008 года мы про Тибет больше ничего не слышали. Решение принято, чтобы лишний раз о себе напомнить. Что это меняет — регламент соревнований или участие спортсменов? Как может повредить Олимпийским играм?

Я знаю одно. Если даже дипломаты присутствуют на Олимпийских играх, то это идёт только в помощь нам, спортсменам. Больше их участие никак не обозначено. Поэтому и Международный олимпийский комитет (МОК) на это, если вы заметили, никак не среагировал. Потому что это та организация, которая проводит олимпийские соревнования. Я не знаю, как это скажется на спортсменах США. Знаю только одно, что на российских спортсменах это точно не скажется», — цитирует Роднину «РИА Новости Спорт».