В Кремле отреагировали на дипломатический бойкот Олимпиады-2022 в Пекине со стороны США

Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента Российской Федерации Владимира Путина, прокомментировал решение властей США объявить дипломатический бойкот зимним Олимпийским играм 2022 года в Пекине (Китай).
«Главное, чтобы все спортсмены были вправе принимать участие в честных соревнованиях, чтобы идеи олимпизма были свободны от политики. Что касается конкретно этого случая, то, насколько я понимаю, американские спортсмены смогут принять участие в соревнованиях, это в их интересах.
В остальном трудно сказать, насколько это бойкот, потому что Олимпиада проходит в достаточно жестких ограничениях из-за пандемии. И, если нам не изменяет память, китайская сторона как организатор Олимпиады уже давно согласовала с МОК вариант, когда официальные представители приглашаться не будут», — приводит слова Дмитрия Пескова издание «РБК-Спорт».
Вчера, 6 декабря, пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила, что американские политики не будут присутствовать на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине. В МОК выступили с заявлением по этому поводу.
Зимние Олимпийские игры 2022 года пройдут с 4 по 20 февраля. Стоит отметить, что столица Китая станет первым городом, в котором состоится как зимняя, так и летняя Олимпиада (2008 год).
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