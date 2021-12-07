В Кремле отреагировали на дипломатический бойкот Олимпиады-2022 в Пекине со стороны США

Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента Российской Федерации Владимира Путина, прокомментировал решение властей США объявить дипломатический бойкот зимним Олимпийским играм 2022 года в Пекине (Китай).

«Главное, чтобы все спортсмены были вправе принимать участие в честных соревнованиях, чтобы идеи олимпизма были свободны от политики. Что касается конкретно этого случая, то, насколько я понимаю, американские спортсмены смогут принять участие в соревнованиях, это в их интересах.

В остальном трудно сказать, насколько это бойкот, потому что Олимпиада проходит в достаточно жестких ограничениях из-за пандемии. И, если нам не изменяет память, китайская сторона как организатор Олимпиады уже давно согласовала с МОК вариант, когда официальные представители приглашаться не будут», — приводит слова Дмитрия Пескова издание «РБК-Спорт».

Вчера, 6 декабря, пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила, что американские политики не будут присутствовать на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине. В МОК выступили с заявлением по этому поводу.

Зимние Олимпийские игры 2022 года пройдут с 4 по 20 февраля. Стоит отметить, что столица Китая станет первым городом, в котором состоится как зимняя, так и летняя Олимпиада (2008 год).