Министр спорта России отреагировал на дипбойкот Олимпиады-2022 в Пекине со стороны США

Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин прокомментировал решение властей США объявить дипломатический бойкот зимним Олимпийским играм 2022 года в Пекине (Китай).

«Уверен, что бойкот США к реальному бойкоту не приведёт. Тем более что реальный бойкот приведёт к дисквалификации. В условиях ковида такие меры идут вразрез с консолидацией. Надо доверять всем организациям и не использовать спорт для сведения счётов», — приводит слова Матыцина ТАСС.

6 декабря пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила, что американские политики не будут присутствовать на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине. В МОК выступили с заявлением по этому поводу.

Зимние Олимпийские игры 2022 года пройдут с 4 по 20 февраля. Стоит отметить, что столица Китая станет первым городом, в котором состоится как зимняя, так и летняя Олимпиада (2008 год).