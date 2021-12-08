Washington Post: бойкот США Олимпиады по геноциду — это только начало

В американском издании Washington Post вышел материал, посвящённый решению США объявить дипломатический бойкот Олимпиаде-2022 в Пекине (Китай). По мнению властей США, в Китае массово нарушаются права человека.

«Бойкот США Олимпиады по геноциду — это только начало», — так озаглавлен материал.

«Как могут лидеры демократий сидеть сложа руки и хлопать в ладоши, пока спортсмены катаются на лыжах, санях и коньках в стране, совершающей геноцид в XXI веке? По крайней мере, президент Байден решил, что он не может это делать.

Союзники США должны последовать примеру Байдена. И это только начало. Спортсмены должны выразить солидарность с жертвами репрессий; СМИ должны рассказывать правду об ужасных злоупотреблениях, которые невозможно скрыть с помощью украшенных арен или горящих факелов; официальные лица США, которые приветствовали бы их с трибун, должны высказаться с осуждением, напоминая всем, почему они пропускают зрелище, которое призвано отвлечь от проблем.

Весь мир — страны, компании и граждане — должен называть Игры тем, чем они являются: Олимпийскими играми по геноциду», — отмечается в статье.