В МИД РФ отреагировали на дипломатический бойкот Олимпиады-2022 в Пекине со стороны США

Официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова прокомментировала решение Соединённых Штатов Америки объявить дипломатический бойкот зимним Олимпийским играм 2022 года в Пекине (Китай).

«Они (США. — Прим. «Чемпионата») хотят доминировать полностью на своих правилах. Поэтому это уже не просто политизация, мы говорили об этом ранее.

Сегодня, на мой взгляд, надо говорить о развале мирового спорта, в том числе в интересах США, которые это не скрывают, а скоро будут говорить об этом открытым текстом. Правила переписываются исходя из их идеологических установок», — рассказала Мария Захарова в интервью YouTube-каналу «Соловьёв Live».

Зимние Олимпийские игры пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.