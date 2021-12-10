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Фристайлистка Таталина: новая форма на ОИ-2022 получилась такой, как мы хотели

Фристайлистка Таталина: новая форма на ОИ-2022 получилась такой, как мы хотели
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Российская фристайлистка Анастасия Таталина поделилась мнением о новой форме российских олимпийцев. Компания ZASPORT представила одежду, которую российские спортсмены будут использовать на Олимпиаде 2022 года в Пекине (Китай).

«Я уже участвовала в Олимпийских играх в Корее в 2018 году, и мне удалось стать финалисткой, несмотря на мой юный возраст. Сейчас я еду на Олимпиаду в новом статусе – как чемпионка мира в дисциплине биг-эйр. Мне очень повезло, я вместе с другими спортсменами участвовала в разработке коллекции ZASPORT для предстоящей Олимпиады в Пекине, так что мы внесли свой вклад в её создание. Коллекция действительно получилась такой, как мы хотели, сейчас я увидела её вживую и нахожусь под очень большим впечатлением, хочется поскорее её надеть!» — сказала Таталина.

Как выглядит новая форма сборной России к Олимпиаде-2022 в Пекине? Фото новой коллекции Как выглядит новая форма сборной России к Олимпиаде-2022 в Пекине? Фото новой коллекции
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