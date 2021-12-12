Объявлен состав сборной России по шорт-треку на Олимпийские игры — 2022 в Пекине

Стал известен состав сборной России по шорт-треку на Олимпийские игры 2022 года в Пекине (Китай).

Мужчины:

Семён Елистратов

Константин Ивлиев

Павел Ситников

Денис Айрапетян.

Женщины:

Елена Серёгина

Софья Просвирнова

Екатерина Ефременкова

Анна Вострикова

Вера Рассказова.

Отметим, что на счету лидера национальной сборной, 31-летнего Семёна Елистратова, есть золотая медаль Игр-2014 в Сочи и бронза Олимпиады в Пхёнчхане-2018.

Зимние Олимпийские игры 2022 года пройдут с 4 по 20 февраля. Стоит отметить, что столица Китая станет первым городом, в котором состоится как зимняя, так и летняя Олимпиада (2008 год). Ранее США, Великобритания, Австралия и Канада объявили дипломатический бойкот Олимпиаде в Китае.