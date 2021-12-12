Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2022 Новости

Объявлен состав сборной России по шорт-треку на Олимпийские игры — 2022 в Пекине

Объявлен состав сборной России по шорт-треку на Олимпийские игры — 2022 в Пекине
Комментарии

Стал известен состав сборной России по шорт-треку на Олимпийские игры 2022 года в Пекине (Китай).

Мужчины:

Семён Елистратов
Константин Ивлиев
Павел Ситников
Денис Айрапетян.

Женщины:

Елена Серёгина
Софья Просвирнова
Екатерина Ефременкова
Анна Вострикова
Вера Рассказова.

Отметим, что на счету лидера национальной сборной, 31-летнего Семёна Елистратова, есть золотая медаль Игр-2014 в Сочи и бронза Олимпиады в Пхёнчхане-2018.

Зимние Олимпийские игры 2022 года пройдут с 4 по 20 февраля. Стоит отметить, что столица Китая станет первым городом, в котором состоится как зимняя, так и летняя Олимпиада (2008 год). Ранее США, Великобритания, Австралия и Канада объявили дипломатический бойкот Олимпиаде в Китае.

Как выглядит новая форма сборной России к Олимпиаде-2022 в Пекине? Фото новой коллекции Как выглядит новая форма сборной России к Олимпиаде-2022 в Пекине? Фото новой коллекции
Комментарии
Новости. Олимпиада 2022
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021