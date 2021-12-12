Объявлен состав сборной России по шорт-треку на Олимпийские игры — 2022 в Пекине
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Стал известен состав сборной России по шорт-треку на Олимпийские игры 2022 года в Пекине (Китай).
Мужчины:
Семён Елистратов
Константин Ивлиев
Павел Ситников
Денис Айрапетян.
Женщины:
Елена Серёгина
Софья Просвирнова
Екатерина Ефременкова
Анна Вострикова
Вера Рассказова.
Отметим, что на счету лидера национальной сборной, 31-летнего Семёна Елистратова, есть золотая медаль Игр-2014 в Сочи и бронза Олимпиады в Пхёнчхане-2018.
Зимние Олимпийские игры 2022 года пройдут с 4 по 20 февраля. Стоит отметить, что столица Китая станет первым городом, в котором состоится как зимняя, так и летняя Олимпиада (2008 год). Ранее США, Великобритания, Австралия и Канада объявили дипломатический бойкот Олимпиаде в Китае.
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