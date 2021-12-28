Вяльбе рассказала о медальном плане сборной России на Олимпиаду 2022 года

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе ответила на вопрос о том, на какой результат российской сборной на Олимпийских играх — 2022 рассчитывают в ФЛГР.



«У нас есть медальный план, и мы должны к нему стремиться: одно золото, 1-2 серебряные, 1-2 бронзовые. Это то, что может наша команда», — передаёт слова Вяльбе корреспондент «Чемпионата» Арина Лаврова.



Олимпиада-2022 пройдёт с 4 по 20 февраля. Стоит отметить, что столица Китая станет первым городом, в котором состоится как зимняя, так и летняя Олимпиада (2008 год). Ранее США, Великобритания, Австралия и Канада объявили Олимпиаде в Китае дипломатический бойкот.

Ранее Вяльбе рассказала, когда будет определён состав сборной России по лыжным гонкам на Олимпиаду.