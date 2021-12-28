Вяльбе и Майгуров сказали, когда назовут составы сборных по лыжным гонкам и биатлону на ОИ

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе и президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров ответили на вопрос, когда определятся с составами сборных России по лыжным гонкам и биатлону на Олимпиаду-2022 в Пекине (Китай). Игры пройдут с 4 по 20 февраля.

«У нас нет черт для себя или общественности. 11 января пройдёт президиум, где будут утверждены спортсмены. А завтра после гонки для тренеров будет всё ясно», — передаёт слова Вяльбе корреспондент «Чемпионата» Арина Лаврова.

«16 января правление должно собраться и утвердить состав. Мы с Поздняковым запланировали пресс-конференцию на эту тему 17 января. Ещё 16 января будет понятно, сможем ли мы получить ещё одну квоту», — добавил Майгуров.