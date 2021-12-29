США хочет отправить 18 официальных лиц на ОИ-2022, несмотря на дипломатический бойкот
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США планирует отправить 18 дипломатов на Олимпийские игры в Пекине 2022 года, несмотря на дипломатический бойкот, сообщает South China Morning Post.
Сообщается, 18 официальных лиц уже подали заявку на получение китайской визы. Они собираются предоставлять услуги консульской и дипломатической защиты спортсменам США на Олимпиаде. При этом, американские власти не планируют отменять свой дипломатический бойкот, о котором было объявлено ранее.
Напомним, ранее США официально объявили дипломатический бойкот Олимпиаде – 2022 в Пекине.
Зимние Олимпийские игры 2022 года пройдут с 4 по 20 февраля. Стоит отметить, что столица Китая станет первым городом, в котором состоится как зимняя, так и летняя Олимпиада (2008 год).
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