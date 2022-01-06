«Это большой риск». Самуэльссон — о том, почему не стал делать 3-ю прививку перед ОИ-2022
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Шведский биатлонист Себастиан Самуэльссон рассказал, что не будет делать третью прививку от коронавируса перед стартом Олимпийских игр в Пекине (Китай).
«Для меня это большой риск – делать третью прививку, не зная, каковы будут последствия.
Вторая прививка и так сильно повлияла на моё самочувствие. Тренировки шли не очень хорошо. Я не могу позволить себе так рисковать перед Олимпийскими играми.
На этапах Кубка мира мы строго соблюдаем правила и регулярно проходим тестирования», – приводит слова Самуэльссона Aftonbladet.
Отметим, что Национальный олимпийский комитет Швеции предложил всем спортсменам сборной в третий раз вакцинироваться перед тем, как они отправятся в столицу Китая.
Напомним, Олимпийские игры пройдут с 4 по 20 февраля в Пекине.
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