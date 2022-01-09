Определился состав сборной Южной Кореи по фигурному катанию на Олимпиаду в Пекине

Стало известно, кто представит сборную Южной Кореи по фигурному катанию на Олимпийских играх в Пекине (Китай).

В состав женской олимпийской сборной страны вошли Ю Ён и Ким Йелим.

В олимпийских соревнованиях мужчин по фигурному катанию от Южной Кореи примут участие Джун Хван Ча и Ли Си Хён. Об этом в «Твиттере» сообщает издание Anything GOEs.

Олимпийские игры – 2022 в Пекине (Китай) пройдут с 4 по 20 февраля.

Напомним, перед Олимпиадой пройдёт чемпионат Европы по фигурному катанию. Турнир состоится в Таллине (Эстония) с 12 по 16 января. Российская сборная будет представлена максимальным количеством участников — по три квоты в каждой дисциплине.

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