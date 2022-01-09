Стал известен состав сборной США по фигурному катанию на Олимпиаду в Пекине

Стало известно, кто представит сборную США по фигурному катанию на Олимпиаде в Пекине.

В состав олимпийской сборной вошли Мэрайя Белл, Карен Чен и Алиса Лью. Запасные: Линдси Торнгрен, Эмбер Гленн, Габриэла Иззо. Об этом в «Твиттере» сообщает издание Anything GOEs.

Напомним, 7 января Алиса Лью снялась с чемпионата США после короткой программы из-за коронавируса. По окончании программы Лью, упавшая после исполнения тройного акселя, занимала третье место, отставая от лидирующей Мэрайи Белл на четыре балла. На второй позиции располагалась Карен Чен.

Лью на своей странице в «Инстаграме» рассказала, что сдала положительный тест и вынуждена прервать выступление на турнире. Также она отметила, что чувствует себя хорошо.

Олимпийские игры – 2022 в Пекине (Китай) пройдут с 4 по 20 февраля.