Стал известен состав сборной США по фигурному катанию на Олимпиаду в Пекине

Стало известно, кто представит сборную США по фигурному катанию на Олимпиаде в Пекине.
В состав олимпийской сборной вошли Мэрайя Белл, Карен Чен и Алиса Лью. Запасные: Линдси Торнгрен, Эмбер Гленн, Габриэла Иззо. Об этом в «Твиттере» сообщает издание Anything GOEs.
Напомним, 7 января Алиса Лью снялась с чемпионата США после короткой программы из-за коронавируса. По окончании программы Лью, упавшая после исполнения тройного акселя, занимала третье место, отставая от лидирующей Мэрайи Белл на четыре балла. На второй позиции располагалась Карен Чен.
Лью на своей странице в «Инстаграме» рассказала, что сдала положительный тест и вынуждена прервать выступление на турнире. Также она отметила, что чувствует себя хорошо.
Олимпийские игры – 2022 в Пекине (Китай) пройдут с 4 по 20 февраля.
- 9 января 2022
-
01:40
-
01:07
- 8 января 2022
-
23:50
-
23:21
-
23:08
-
22:38
-
22:24
-
21:52
-
21:37
-
21:20
-
21:00
-
20:37
-
20:25
-
20:05
-
19:49
-
16:01
-
14:47
-
14:05
-
13:42
-
10:08
-
08:36
-
08:14
-
04:34
-
00:06
- 7 января 2022
-
23:42
-
22:30
-
21:09
-
20:22
-
16:36
-
14:01
-
13:38
-
13:22
-
12:44
-
12:00
-
10:21