Каминский рассказал, какого числа будет объявлен состав сборной России на Олимпиаду

Старший тренер мужской сборной России по биатлону Юрий Каминский ответил на вопрос, когда будет объявлен окончательный олимпийский состав национальной команды на Игры в Пекине (Китай).

«17-го числа будет официальное объявление олимпийского состава. Можно ли говорить, что мы наигрываем эту четвёрку (состав мужской команды на эстафете в Рупольдинге. — Прим. «Чемпионата»), плюс Латыпов, а Поварницын и Бабиков мимо Олимпиады? Ещё решение не принято, всё может измениться одной гонкой», — сказал Каминский в эфире «Матч ТВ».

Олимпийские игры 2022 года пройдут в Пекине (Китай) с 4 по 20 февраля. Стоит отметить, что столица Китая станет первым городом, в котором состоится как зимняя, так и летняя Олимпиады (2008 год). Ранее США, Великобритания, Австралия и Канада объявили дипломатический бойкот Олимпиаде в Китае.