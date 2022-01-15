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Каминский рассказал, какого числа будет объявлен состав сборной России на Олимпиаду

Каминский рассказал, какого числа будет объявлен состав сборной России на Олимпиаду
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Старший тренер мужской сборной России по биатлону Юрий Каминский ответил на вопрос, когда будет объявлен окончательный олимпийский состав национальной команды на Игры в Пекине (Китай).

«17-го числа будет официальное объявление олимпийского состава. Можно ли говорить, что мы наигрываем эту четвёрку (состав мужской команды на эстафете в Рупольдинге. — Прим. «Чемпионата»), плюс Латыпов, а Поварницын и Бабиков мимо Олимпиады? Ещё решение не принято, всё может измениться одной гонкой», — сказал Каминский в эфире «Матч ТВ».

Олимпийские игры 2022 года пройдут в Пекине (Китай) с 4 по 20 февраля. Стоит отметить, что столица Китая станет первым городом, в котором состоится как зимняя, так и летняя Олимпиады (2008 год). Ранее США, Великобритания, Австралия и Канада объявили дипломатический бойкот Олимпиаде в Китае.

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