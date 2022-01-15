Каминский ответил, почему Цветкова поставили на последний этап эстафеты в Рупольдинге

Старший тренер мужской сборной России по биатлону Юрий Каминский ответил на вопрос, почему Максима Цветкова решили поставить на четвёртый этап мужской эстафеты на этапе Кубка мира в Рупольдинге (Германия).

«Почему Цветков — финишёр? Потому что он хорошо себя проявлял на последних кругах. Поскольку у нас нет нашего штатного финишёра Эдуарда Латыпова, решили попробовать его поставить. Первый этап, считаю, не ключевой. Мы пробуем Цветкова на разных этапах, исходя из тех возможностей, что он имеет. Он имеет большие возможности, его последний круг впечатляет. Думаю, что Максим даже больше пользы может принести на последнем этапе.

Приспособились ли к трассе? Окончательный ответ мы получим в конце этапа, когда уже будет несколько гонок, когда исключим все факторы и поймём. Конечно же, это слабое место наших спортсменов как в лыжных гонках, так и в биатлоне — прохождение скоростных и технически сложных участков. Насчёт проблем с лыжами не знаю, чтобы это понять, надо все факторы сравнить в конце трёх гонок», — сказал Каминский в эфире «Матч ТВ».