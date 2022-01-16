Вик Уайлд — о своей форме перед ОИ: я сейчас определённо на своем пике

Двукратный олимпийский чемпион, российский сноубордист Вик Уайлд рассказал о шансах национальной команды по сноуборду на Олимпийскийх играх в Пекине (Китай).
«Заранее вам никто об этом не скажет. Кто знает, как все сложится. В 2018-м мы остались без наград вообще, посмотрим, что получится на этот раз. Уверен только, что каждый в команде выложится без остатка, чтобы выдать лучшие результаты на Олимпиаде. Но в нашем спорте решают такие мелочи. Одна гонка — либо пан, либо пропал.
Это не в моем стиле — размышлять о будущем. До Олимпиады почти месяц, у меня впереди еще другие соревнования. Так что готовимся к Играм шаг за шагом. Конечно, было бы очень здорово выступить успешно на Олимпиаде. Если я на нее попаду, то обещаю — вы увидите того самого Уайлда. Даже не так — такого, какого прежде еще никогда не видели, лучшего. Я знаю, что у меня есть шанс, я могу побороться за самые высокие места.
Скажу только, что я сейчас определенно на своем пике, пусть по результатам этого и не скажешь. Но я жду своего момента, чтобы показать себя. Не каждый раз получается, не все зависит от тебя. Бывает, что ты отлично едешь, но победы не приходят. К этому нужно относиться к с пониманием, сохранять спокойствие и тренироваться с еще большим усердием. Тогда успех придет», — приводит слова Уайлда «Спорт-Экспресс».
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