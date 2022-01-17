Поздняков: ОКР едет в Пекин как полноправный участник Олимпиады

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков подчеркнул, что санкции не повлияют на права российских спортсменов на Олимпийских играх в Пекине (Китай).



«ОКР едет в Пекин как полноправный участник Олимпиады. В этом смысле решение CAS однозначно. Не устаю благодарить юристов, представителей федераций, комиссии спортсменов. Я и все сотрудники ОКР, члены спортивных федераций едут в Пекин в полноценном статусе. В этом плане ситуация коренным образом отличается от того, что было в Пхёнчхане. Но с двумя ограничениями – вместо флага России флаг ОКР, вместо гимна – музыка из первого концерта Чайковского. Летом с этой музыкой все познакомились хорошо. Хотелось бы, чтобы и зимой её часто слушали», — сказал Поздняков на пресс-конференции.



Также глава ОКР ответил на вопрос о знаменосце сборной на церемонии открытия Олимпийских игр.



«У нас сформирован лонглист из спортсменов, которые будут 4 февраля находиться в Пекине. За пару дней до церемонии открытия соберём совещание с представителями федераций, на котором примем окончательное решение», — заключил Поздняков.

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