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Вик Уайлд вошёл в состав сборной России по сноуборду на Олимпийские игры — 2022 в Пекине

Вик Уайлд вошёл в состав сборной России по сноуборду на Олимпийские игры — 2022 в Пекине
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Стал известен состав сборной России по сноуборду на Олимпийские игры – 2022 в Пекине (Китай), которые пройдут с 4 по 20 февраля. Соревнования сноубордистов запланированы на период с 5 по 15 февраля.

Примечательно, что в него вошёл двукратный олимпийский чемпион 2014 года Вик Уайлд.

Президент Федерации сноуборда России Денис Тихомиров отметил, что команда ещё рассчитывает на получение дополнительных квот на Игры.

«Более реалистично, что нам достанется одна квота — скорее всего, в сноуборд-кроссе — хотя и надеемся на квоту в женском слоуп-стайле», — цитирует Тихомирова ТАСС.

Состав сборной России по сноуборду на ОИ-2022.

Параллельные дисциплины

Мужчины

Дмитрий Логинов
Игорь Слуев
Андрей Соболев
Вик Уайлд

Женщины

София Надыршина
Полина Смоленцова
Милена Быкова
Наталья Соболева

Биг-эйр, слоупстайл

Владислав Хадарин.

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