На базах, где российские олимпийцы готовятся к Играм-2022, усилены антиковидные меры

Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин подписал приказ об усилении санитарно-карантинных мероприятий на спортивных базах сборных команд России на заключительном этапе подготовки к Олимпийским играм – 2022 в Пекине. Распоряжение сделано в целях предотвращения распространения новых форм коронавирусной инфекции.

Российские олимпийцы будут проживать на территории баз в закрытых условиях и не будут покидать их расположения до отъезда на Игры-2022.



По прибытии на базу спортсмены, тренеры и специалисты пройдут однократное ПЦР-тестирование и до получения результатов будут проживать в условиях полного карантина. К тренировочному процессу допустят только спортсменов, сдавших отрицательный тест.

При проведении спортивных мероприятий со сборными командами будут постоянно находиться врачи, обеспечивающие общий контроль состояния здоровья спортсменов и оперативно предоставляющие информацию об их текущем состоянии.

ПЦР-тестирование персонала спортивных баз будет проводиться каждые 10 дней, тестирование экспресс-тестами — каждые три дня.



В Минспорте России создан оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Федерации, который ведёт постоянный мониторинг по всем вопросам эпидемиологической обстановки на спортивных базах.



«Самое главное для нас – это здоровье спортсменов, а также тренеров и специалистов, обеспечивающих подготовку к Играм. Принятые меры направлены на то, чтобы исключить риски заболеваний внутри нашей сборной. Мы постоянно отслеживаем ситуацию и готовы к оперативному реагированию на любые изменения. Большинство спортсменов и тренеров национальной сборной вакцинированы. Всем членам олимпийской команды важно соблюдать все меры предосторожности и следовать рекомендациям специалистов ФМБА и Роспотребнадзора. Надеюсь, все наши спортсмены будут здоровы и с отличным настроем поедут на Игры в Пекин», — приводит слова Матыцина пресс-служба Минспорта.



Заключительный этап подготовки сборных команд России к Играм-2022 пройдёт на спортивных базах восьми регионов страны: Москвы, Московской, Новосибирской, Челябинской, Ярославской, Иркутской областей, Красноярского края и Республики Башкортостан, а также за рубежом.