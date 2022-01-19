Юрий Каминский: Олимпийские игры всё больше превращаются в политическое шоу

Старший тренер мужской сборной России по биатлону Юрий Каминский высказался об организации соревнований по биатлону на предстоящих Олимпийских играх в Пекине.

«Проблем у нас много, как всегда. Не могу удержаться, чтобы не сказать следующее. Олимпийские игры всё больше превращаются в политическое шоу. В Пекине у нас не будет оружейника, некоторых специалистов, которых хотелось бы там видеть. В ведущих странах недостаточно спортсменов. Это делается, чтобы превратить спорт в шоу. Спортсмены и обслуживающий персонал, которые создают зрелище и результат, оказываются лишними. Это такая кривая политика МОК. Во всех видах спорта такая картина. Давайте мы откажемся от Олимпийских игр, пусть это будет фестиваль. Побегали, постреляли и разошлись — как «Рождественская гонка». Можно даже медали не вручать. А чемпионат мира будет серьёзным соревнованием. Всё к этому идёт — медленно, но верно. Чемпионат мира возрастает в спортивной ценности. Ажиотаж вокруг Олимпиады создаётся за счёт политических сил.

Когда узнал, что оружейник и другие специалисты могут не поехать в Пекин? Там есть определённое количество, которое можно брать. Можно, наверное, ещё и спортсменов убрать, а взять людей, которые поедут туда повеселиться. Интересно, а если вообще не брать спортсменов на Олимпиаду? Тренеры? Я бы, наверное, не поехал без спортсменов. Сейчас это фантастика, но скоро это может стать реальностью. МОК определяет свои правила», — приводит слова Каминского РИА «Новости».