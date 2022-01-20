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Президент ОКР сообщил, что на церемонии открытия ОИ-2022 у команды будет два знаменосца

Президент ОКР сообщил, что на церемонии открытия ОИ-2022 у команды будет два знаменосца
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Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков по итогам заседания исполкома ОКР сообщил, что знаменосцы команды на церемонии открытия Игр-2022 в Пекине будут названы непосредственно перед началом Игр.

«У нас пока остаётся открытым вопрос по знаменосцам. Их, как и в Токио, у команды ОКР будет двое. Организаторы исходят из принципа гендерного баланса. С кандидатурами определимся уже непосредственно на месте, когда будем точно понимать, кто из спортсменов находится в олимпийской деревне и сможет принять участие в церемонии», — приводит слова Позднякова пресс-служба ОКР.

Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля. Сборная России выступит на соревнованиях под флагом ОКР. В состав команды вошли 217 спортсменов.

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