«Демонстрировать мастерство». Тренер назвал задачу Мозалёва на Олимпиаде в Пекине

Кирилл Давыденко, тренер российского фигуриста Андрея Мозалёва, рассказал, какую задачу поставит перед своим подопечным на Олимпиаде в Пекине.
«В Пекине соберутся лучшие фигуристы мира. Я всегда говорю своим спортсменам следующую вещь: «Покажи максимум, а затем пусть судьи решают, кто сильнейший». Главное, чтобы со льда они уходили с мыслью: «Я сделал всё, что мог».
Никогда не заставляю ребят думать о потенциальном призовом месте, попадании в условные топ-10 или топ-5. Даже когда на соревнования мы едем в статусе безусловных фаворитов. Учу их только одному – показывать максимум на прокатах и усердно тренироваться.
Поэтому о конкретных местах на Олимпийских играх не думаем, обстановку не нагнетаем. Едем в Пекин, чтобы продемонстрировать своё мастерство. Вот основная задача», — приводит слова Давыденко официальный сайт Олимпийского комитета России.
В мужском одиночном катании Россию на Играх-2022 помимо Андрея Мозалёва также представят Марк Кондратюк и Михаил Коляда. Запасными значатся Евгений Семененко и Пётр Гуменник.
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