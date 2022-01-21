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«Демонстрировать мастерство». Тренер назвал задачу Мозалёва на Олимпиаде в Пекине

«Демонстрировать мастерство». Тренер назвал задачу Мозалёва на Олимпиаде в Пекине
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Кирилл Давыденко, тренер российского фигуриста Андрея Мозалёва, рассказал, какую задачу поставит перед своим подопечным на Олимпиаде в Пекине.

«В Пекине соберутся лучшие фигуристы мира. Я всегда говорю своим спортсменам следующую вещь: «Покажи максимум, а затем пусть судьи решают, кто сильнейший». Главное, чтобы со льда они уходили с мыслью: «Я сделал всё, что мог».

Никогда не заставляю ребят думать о потенциальном призовом месте, попадании в условные топ-10 или топ-5. Даже когда на соревнования мы едем в статусе безусловных фаворитов. Учу их только одному – показывать максимум на прокатах и усердно тренироваться.

Поэтому о конкретных местах на Олимпийских играх не думаем, обстановку не нагнетаем. Едем в Пекин, чтобы продемонстрировать своё мастерство. Вот основная задача», — приводит слова Давыденко официальный сайт Олимпийского комитета России.

В мужском одиночном катании Россию на Играх-2022 помимо Андрея Мозалёва также представят Марк Кондратюк и Михаил Коляда. Запасными значатся Евгений Семененко и Пётр Гуменник.

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