Тренер Мозалёва оценил включение Андрея в состав сборной России на Олимпиаду в Пекине

Кирилл Давыденко, тренер российского фигуриста Андрея Мозалёва, отреагировал на включение подопечного в состав сборной России на Олимпийские игры в Пекине (Китай). В мужском одиночном катании Россию на Играх-2022 также представят Марк Кондратюк и Михаил Коляда. Запасными значатся Евгений Семененко и Пётр Гуменник.



«Конечно же, у меня приятные ощущения. Какие могут быть ещё? Очень приятно, что выбор всё же сделали в нашу пользу. Будем ли усложнять программу? Нет, мы ничего с программами делать не будем. Будем готовиться к тому контенту, который делали и на чемпионате Европы, и на чемпионате России», — приводит слова Давыденко «Спорт-экспресс».

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