Объявлен состав сборной России по фристайлу на Олимпийские игры в Пекине

Федерация фристайла России на своём официальном сайте опубликовала состав национальной команды на зимние Олимпийские игры в Пекине (Китай), который пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года. В заявку включены 22 спортсмена.

Фристайл. Состав сборной России на Олимпиаду в Пекине

Акробатика: Максим Буров, Илья Буров, Станислав Никитин, Любовь Никитина, Анастасия Прыткова, Есения Пантюхова.



Могул: Никита Новицкий, Никита Андреев, Анастасия Смирнова, Виктория Лазаренко, Анастасия Первушина, Полина Чудинова.



Ски-кросс: Сергей Ридзик, Игорь Омелин, Кирилл Сысоев, Анастасия Чирцова, Екатерина Мальцева, Наталья Шерина, Елизавета Понкратова.



Слоуп-стайл/биг-эйр: Анастасия Таталина, Ксения Орлова.



Хаф-пайп: Роман Егоров.



Федерация фристайла России совместно с Олимпийским комитетом России продолжает активную работу по отстаиванию интересов в МОК и FIS в части выделения дополнительных квот в связи с неучастием россиян в квалификационных соревнованиях по причине запрета на въезд со стороны властей США и Канады.