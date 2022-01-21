Объявлен состав сборной России по фристайлу на Олимпийские игры в Пекине

Федерация фристайла России на своём официальном сайте опубликовала состав национальной команды на зимние Олимпийские игры в Пекине (Китай), который пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года. В заявку включены 22 спортсмена.
Фристайл. Состав сборной России на Олимпиаду в Пекине
Акробатика: Максим Буров, Илья Буров, Станислав Никитин, Любовь Никитина, Анастасия Прыткова, Есения Пантюхова.
Могул: Никита Новицкий, Никита Андреев, Анастасия Смирнова, Виктория Лазаренко, Анастасия Первушина, Полина Чудинова.
Ски-кросс: Сергей Ридзик, Игорь Омелин, Кирилл Сысоев, Анастасия Чирцова, Екатерина Мальцева, Наталья Шерина, Елизавета Понкратова.
Слоуп-стайл/биг-эйр: Анастасия Таталина, Ксения Орлова.
Хаф-пайп: Роман Егоров.
Федерация фристайла России совместно с Олимпийским комитетом России продолжает активную работу по отстаиванию интересов в МОК и FIS в части выделения дополнительных квот в связи с неучастием россиян в квалификационных соревнованиях по причине запрета на въезд со стороны властей США и Канады.
- 21 января 2022
-
14:03
-
13:53
-
13:47
-
13:46
-
13:29
-
13:17
-
13:14
-
13:05
-
12:47
-
10:40
-
08:58
-
07:49
-
05:01
-
00:41
-
00:27
- 20 января 2022
-
23:27
-
22:11
-
21:55
-
21:46
-
21:01
-
20:57
-
20:50
-
20:00
-
19:15
-
17:55
-
17:47
-
17:31
-
17:25
-
17:20
-
17:19
-
17:09
-
17:02
-
16:59
-
16:52
-
16:49