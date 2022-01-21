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Объявлен состав сборной России по фристайлу на Олимпийские игры в Пекине

Объявлен состав сборной России по фристайлу на Олимпийские игры в Пекине
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Федерация фристайла России на своём официальном сайте опубликовала состав национальной команды на зимние Олимпийские игры в Пекине (Китай), который пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года. В заявку включены 22 спортсмена.

Фристайл. Состав сборной России на Олимпиаду в Пекине
Акробатика: Максим Буров, Илья Буров, Станислав Никитин, Любовь Никитина, Анастасия Прыткова, Есения Пантюхова.

Могул: Никита Новицкий, Никита Андреев, Анастасия Смирнова, Виктория Лазаренко, Анастасия Первушина, Полина Чудинова.

Ски-кросс: Сергей Ридзик, Игорь Омелин, Кирилл Сысоев, Анастасия Чирцова, Екатерина Мальцева, Наталья Шерина, Елизавета Понкратова.

Слоуп-стайл/биг-эйр: Анастасия Таталина, Ксения Орлова.

Хаф-пайп: Роман Егоров.

Федерация фристайла России совместно с Олимпийским комитетом России продолжает активную работу по отстаиванию интересов в МОК и FIS в части выделения дополнительных квот в связи с неучастием россиян в квалификационных соревнованиях по причине запрета на въезд со стороны властей США и Канады.

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