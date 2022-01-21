Российский легкоатлет попал в состав сборной по бобслею на ОИ-2022 в Пекине и удивился

Серебряный призёр чемпионата России 2020 года в беге на 100 метров Дмитрий Лопин, включённый в состав олимпийской сборной по бобслею на Олимпиаду-2022 в Пекине, заявил, что удивлён случившимся.

«Попадание в состав олимпийской команды по бобслею является для меня неожиданным. Но ещё больше я был удивлён после того, как показал один из лучших результатов во время тестирований, последнее из которых проходило в начале года в Латвии.

Если говорить про задачи на Олимпиаду, то пока я ничего не загадываю из-за сложной ковидной ситуации в мире. Очень важно не заболеть перед соревнованиями, поэтому сейчас самое главное — сохранить здоровье до соревнований», — приводит слова спортсмена ТАСС.

Зимние Олимпийские игры пройдут с 4 по 20 февраля.