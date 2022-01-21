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Журова назвала обидными рекомендации Минспорта Украины не фотографироваться с россиянами

Журова назвала обидными рекомендации Минспорта Украины не фотографироваться с россиянами
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Депутат Госдумы Светлана Журова отреагировала на рекомендации, данные украинским спортсменам Министерством спорта страны. Украинцев попросили избегать совместных снимков с российскими олимпийцами и не давать интервью на русском языке

«Это идёт очень давно: не подходить, не фотографироваться. Такие решения и запреты — это очень плохо. Сами спортсмены ведь общаются, находятся в хороших отношениях. Неужели за ними теперь будут следить, чтобы не общались и не фотографировались друг с другом? Многих ведь объединяет дружба.

Такие рекомендации очень странные и обидные. На Олимпиаде все ссоры должны быть закончены, должна быть дружба. У Олимпийских игр есть лозунг «вместе», но где же тут вместе? Таким образом Украина нарушает Олимпийскую хартию и основной из лозунгов Олимпийских игр. Вместе — значит и фотографироваться вместе», — сказала Журова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.

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