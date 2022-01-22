Украину на Олимпиаде в Пекине представят 45 спортсменов

Национальный Олимпийский комитет Украины утвердил состав сборной на Олимпийские игры 2022 года, которые пройдут в Пекине.

Сообщается, на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине Украину представят 45 спортсменов в 12 спортивных дисциплинах. Это на 12 спортсменов больше, чем на предыдущих зимних Олимпийских играх в Пхенчхане-2018. Также сообщается, что впервые в истории зимней Олимпиады Украина будет представлена в соревнованиях смешанных команд по фристайлу (акробатика) и в женском бобслее (монобоб).

В состав делегации также вошли 26 тренеров, 10 врачей и массажистов, 7 представителей технического персонала.

Зимние Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля. Столица Китая станет первым городом, который примет как летние, так и зимние игры.