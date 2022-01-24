«Надеюсь, на пьедестале мы рядом стоять не будем». Роднина — о словах министра Украины

Трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Госдумы РФ Ирина Роднина прокомментировала слова министра молодёжи и спорта Украины Вадима Гутцайта. Он подтвердил, что ведомство рекомендовало избегать украинским спортсменам совместных фото с россиянами во время Олимпийских игр в Пекине (Китай). Гутцайт заявил, что спортсмены знают, как «вести себя во время провокаций», связанных с россиянами.



«Глупости, честно говоря, комментировать не хочется. Нарушаются все принципы Олимпизма. Им тогда лучше вообще не участвовать в Олимпийских играх. Ничего не остаётся, кроме как о себе как-то напомнить. Надеюсь, на пьедестале мы действительно рядом стоять не будем», — сказала Роднина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

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