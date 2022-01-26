Казахстан объявил имена спортсменов, которые будут представлять страну на ОИ-2022

Главные тренеры команд по зимним видам спорта определили состав олимпийской сборной Казахстана в Пекине-2022. Об этом сообщает пресс-служба олимпийского комитета страны на официальном сайте.

В лыжных гонках Казахстан представят двое мужчин и пять женщин: Виталий Пухкало, Евгений Величко, Ксения Шалыгина, Валерия Тюленева, Ирина Быкова, Надежда Степашкина и Ангелина Шурыга.

В состязаниях по фристайлу-могул в борьбу вступят Юлия Галышева, Аяулым Амренова, Олеся Граур, Анастасия Городко, Дмитрий Рейхерд и Павел Колмаков. В акробатике честь страны будут защищать Жанбота Алдабергенова, Акмаржан Калмурзаева и Шерзод Хаширбаев.

В горнолыжном спорте казахстанец Захар Кучин выступит в двух дисциплинах – слаломе и гигантском слаломе, у женщин участие в слаломе примет Александра Троицкая.

Казахстанские «летающие лыжники» Сергей Ткаченко и Данил Васильев поборются в состязаниях по прыжкам на лыжах с трамплина. Чингиз Ракпаров станет первым казахстанцем, выступившем в лыжном двоеборье на Олимпийских играх.

В состязаниях по биатлону на старт выйдут Галина Вишневская-Шепоренко, Александр Мухин и Владислав Киреев. Также путёвки на Олимпиаду по конькобежному спорту оформили Надежда Морозова, Екатерина Айдова, Дмитрий Морозов, Иван Аржаников и Денис Кузин.

В забегах по шорт-треку выступят пятеро казахстанских мастеров короткой дорожки: Абзал Ажгалиев, Денис Никиша, Адиль Галиахметов, Яна Хан и Ольга Тихонова.

Таким образом, казахстанские спортсмены смогли оформить 87 лицензий на белую Олимпиаду. Знаменосцами сборной были назначены шорт-трекист Абзал Ажгалиев и конькобежка Екатерина Айдова.

Всего на главном зимнем старте Казахстан представят 34 спортсмена. Напомним, зимние Олимпийские игры пройдут в Пекине (Китай) с 4 по 20 февраля 2022 года.