Ридзик: не все задумываются, чем пожертвовал спортсмен, чтобы стоять рядом с президентом

Бронзовый призёр зимних Олимпийских игр 2018 года в ски-кроссе, российский фристайлист Сергей Ридзик рассказал об отношении к хейтерам.
«Есть прекрасный пример на тему хейта. После Олимпийских игр в Токио, когда один из гимнастов-чемпионов говорил благодарственную речь на встрече с президентом, его начали хейтить в комментариях и обзывать неприятными словами. Хотя мало кто задумывается, чем пришлось пожертвовать этому человеку для того, чтобы просто иметь возможность выступить на Олимпиаде, говорить речь на встрече с президентом.
Никто не понимает, что такое спортивная жизнь. Я не обесцениваю работу шахтёров, учителей, полицейских, врачей, космонавтов, пожарных и других. Я никого не хочу обидеть. Просто не все задумываются, чем пришлось пожертвовать спортсмену, чтобы стоять рядом с президентом. Поэтому, когда люди хейтят, для меня это не совсем понятно. Тебя же никто не заставляет смотреть спортивные трансляции, болеть за наших. Ты сам выбираешь, как проводить свой досуг.
Меня в каких-то моментах люди пытались хейтить, но я только смеюсь. Пусть говорят. Значит, что ко мне и моему виду спорта есть внимание», — цитирует Ридзика Sport24.
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