Трегубова и Пушкарёва увезли с базы после заражения. Они сняли квартиры за свой счёт

Серебряный призёр Олимпиады-2018, российский скелетонист Никита Трегубов рассказал о ситуации с заражением коронавирусом на сборе в Сочи.

«После положительных тестов два раза к нам на базу приезжала скорая, чтобы увезти нас оттуда. Первый раз я написал отказ. Второй раз не было никакого смысла писать отказ. А куда деваться? Никто ничего не говорит. Не я один в этом завязан, со мной ещё бобслеист Алексей Пушкарёв, у него тоже. Мы с Алексеем поехали в больницу, нас осмотрели, сказали, что симптомов нет, ничего нет. Пройдёмте в палату, говорят. Проходим в палату, там больные лежат. Только больше заболеем в больнице. Мы пишем отказ, два часа ждём на улице, пока нам всё оформят.

Мы с Алексеем сняли квартиры в Сочи, каждый отдельно. Сами сдаём тесты. И квартиры, и тесты — всё за свой счёт. Помогала ли федерация? Один раз мы сдавали тест от ФМБА, он был положительный. После этого мы уже сами сдаём тесты. Боремся с Алексеем до конца.

После двух подряд положительных тестов нам в сборной сказали, что смысла нет сейчас сдавать тесты. Неизвестно, когда всё это закончится. В федерации нам сказали снова ехать на тренировочную базу. Но как мы бы заехали на базу обратно, если у нас опять положительный тест? Через день у меня снова был бы положительный тест, и меня снова просто увезли бы на скорой. Это абсурд.

Я же ничего не знал, а тут вчера вышло интервью про меня. Я уже сам вышел на связь, начал диалог вести, а так мне никто ничего не говорил. Теперь мне только остаётся ждать отрицательных тестов, пока их не было. Вчера сдавал тест, жду результат. И сегодня ещё буду сдавать. Как сдам отрицательные тесты, смогу вернуться на базу к команде. До первых тренировочных дней в Китае ещё две недели. Сборная вылетает на Игры 31 января. Времени ещё много, я буду бороться», — цитирует Трегубова matchtv.ru.