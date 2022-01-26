Трегубова и Пушкарёва увезли с базы после заражения. Они сняли квартиры за свой счёт

Серебряный призёр Олимпиады-2018, российский скелетонист Никита Трегубов рассказал о ситуации с заражением коронавирусом на сборе в Сочи.
«После положительных тестов два раза к нам на базу приезжала скорая, чтобы увезти нас оттуда. Первый раз я написал отказ. Второй раз не было никакого смысла писать отказ. А куда деваться? Никто ничего не говорит. Не я один в этом завязан, со мной ещё бобслеист Алексей Пушкарёв, у него тоже. Мы с Алексеем поехали в больницу, нас осмотрели, сказали, что симптомов нет, ничего нет. Пройдёмте в палату, говорят. Проходим в палату, там больные лежат. Только больше заболеем в больнице. Мы пишем отказ, два часа ждём на улице, пока нам всё оформят.
Мы с Алексеем сняли квартиры в Сочи, каждый отдельно. Сами сдаём тесты. И квартиры, и тесты — всё за свой счёт. Помогала ли федерация? Один раз мы сдавали тест от ФМБА, он был положительный. После этого мы уже сами сдаём тесты. Боремся с Алексеем до конца.
После двух подряд положительных тестов нам в сборной сказали, что смысла нет сейчас сдавать тесты. Неизвестно, когда всё это закончится. В федерации нам сказали снова ехать на тренировочную базу. Но как мы бы заехали на базу обратно, если у нас опять положительный тест? Через день у меня снова был бы положительный тест, и меня снова просто увезли бы на скорой. Это абсурд.
Я же ничего не знал, а тут вчера вышло интервью про меня. Я уже сам вышел на связь, начал диалог вести, а так мне никто ничего не говорил. Теперь мне только остаётся ждать отрицательных тестов, пока их не было. Вчера сдавал тест, жду результат. И сегодня ещё буду сдавать. Как сдам отрицательные тесты, смогу вернуться на базу к команде. До первых тренировочных дней в Китае ещё две недели. Сборная вылетает на Игры 31 января. Времени ещё много, я буду бороться», — цитирует Трегубова matchtv.ru.
- 26 января 2022
-
14:24
-
13:13
-
13:09
-
12:58
-
12:53
-
12:53
-
12:45
-
12:44
-
12:07
-
11:50
-
11:45
-
11:26
-
11:19
-
11:18
-
11:11
-
10:56
-
10:02
-
09:31
-
09:19
-
09:11
-
09:11
-
09:04
-
09:00
-
07:42
-
01:31
- 25 января 2022
-
23:43
-
23:22
-
22:49
-
22:39
-
22:38
-
22:14
-
21:09
-
20:59
-
20:37
-
20:29