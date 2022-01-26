МОК разрешил спортсменам снимать маски на награждении медалями Олимпиады-2022

Международный олимпийский комитет (МОК) и организаторы зимней Олимпиады — 2022 разрешили спортсменам снимать маски во время церемонии награждения на Играх в Пекине. Это сделано, чтобы «спортсмены смогли поделиться с миром своими эмоциями во время этого уникального опыта в их спортивной карьере, а также помочь СМИ в полной мере запечатлеть этот момент», — сообщается на сайте МОК.
До пьедестала спортсмены обязаны дойти в масках, а затем по визуальному сигналу снять их, получить медали и подарки, прослушать гимн в честь победителя. Однако во время группового фото на подиуме спортсмены снова должны быть в масках. После церемонии награждения атлеты могут снять маски, чтобы сделать индивидуальные или командные фотографии, соблюдая социальную дистанцию с представителями СМИ и другими медалистами.
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