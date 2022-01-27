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«Всё понимаю, но так не надо». Лыжница Седова высказалась о ситуации с Трегубовым

«Всё понимаю, но так не надо». Лыжница Седова высказалась о ситуации с Трегубовым
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Бронзовый призёр Олимпийских игр 2018 года и чемпионата мира 2019 года в эстафете, российская лыжница Анастасия Седова поддержала скелетониста Никиту Трегубова, который сдал положительный тест на коронавирус.

Спортсмен ранее рассказал, что после положительного теста его увезли с базы в Сочи и он был вынужден снять квартиру за свой счёт. Трегубов также сообщил, что новые тесты оплачивает самостоятельно.

«Я, конечно, всё понимаю, но так не надо! На Игры должны ехать лучшие спортсмены», — написала Седова в своём «инстаграме».

Фото: «Инстаграм» Анастасии Седовой

Никита Трегубов — серебряный призёр зимних Олимпийских игр 2018 года, многократный призёр чемпионатов мира и Европы. Зимние Олимпийские игры в Пекине (Китай) стартуют 4 февраля.

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