Валуев назвал самую политически привлекательную кандидатуру знаменосца сборной России

Бывший чемпион мира по боксу в тяжёлом весе, а ныне депутат Госдумы РФ Николай Валуев рассказал, кто, по его мнению, должен стать знаменосцем сборной России на церемонии открытия Олимпийских игр в Пекине.

«Я поддерживаю здесь Большунова. Пусть никто не обижается, но его кандидатура наиболее политически привлекательна для этой миссии. Это моё личное убеждение. На самом деле, достойны многие наши спортсмены. Просто было очень много скандалов с попытками лишить Александра выступлений вообще. Ему пришлось пройти так много, боролся под огромнейшим давлением», — цитирует Валуева «Спорт-экспресс».

Российский лыжник Александр Большунов является четырёхкратным призёром Олимпийских игр 2018 года. Олимпиада в Пекине пройдёт с 4 по 20 февраля.