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Российские болельщики обратились к Клебо после его поста о ситуации в сборной Норвегии

Российские болельщики обратились к Клебо после его поста о ситуации в сборной Норвегии
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Российские болельщики обратились к трёхкратному олимпийскому чемпиону, норвежскому лыжнику Йоханнесу Клебо после его поста о ситуации с коронавирусом в команде. В начале недели стало известно о положительном тесте у тренера спринтерской группы Арильда Монсена. Вся команда, включая Клебо, была изолирована. Из-за случаев заражения сборная Норвегии отправится в Пекин позднее, чем планировалось – 31 января.

Йоханнес в своём «инстаграме» написал: «Сейчас мы ждём новых результатов тестов и живём в полной изоляции. Мы должны принять это и просто сосредоточиться на Олимпийских играх. «Не стоит тратить свою энергию на то, что вы не можете изменить» — я стараюсь придерживаться этой мысли, это именно то, что нужно в ситуации, в которой я сейчас нахожусь. Мы сделали всё, что могли, чтобы держаться от ковида подальше. Сейчас просто скрещиваем пальцы и надеемся на лучшее».

Болельщики на русском языке обратились к Клебо в комментариях:
«Без вас какая Олимпиада, даже смотреть не буду».
«Терпи, дружище».
«Олимпиада для сильнейших, ждём честной борьбы!»
«Держитесь, ребята!»
«Главное — здоровья вам! И чтобы были на Олимпиаде, а то будут нечестные игры. Вы должны показать, кто сильнее — вы или Большунов».

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