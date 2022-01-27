Никита Крюков показал олимпийскую деревню в Пекине
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Олимпийский чемпион и трёхкратный чемпион мира в лыжном спринте, тренер сборной Китая Никита Крюков опубликовал новое видео в своём «инстаграме». Спортсмен показал олимпийскую деревню в Пекине (Китай), где будут проходить Олимпийские игры.
Он с телефоном зашёл в номер, показал условия размещения, продемонстрировал столовую и другие объекты деревни.
Видео можно посмотреть на «Чемпионате».
Олимпийские игры в Пекине будут проходить с 4 по 20 февраля. Олимпиада проходит на фоне серьёзнейших коронавирусных мер и ограничений.
Сегодня, 27 февраля, в Пекин прилетел первый самолёт с членами сборной России. Первым рейсом прилетели члены сборных по конькобежному спорту, шорт-треку и женскому хоккею.
Ранее Крюков рассказал об олимпийской трассе в Пекине.
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