Украинский скелетонист: Китай требует огромные деньги за ПЦР-тестирование боб-саней

Украинский спортсмен Владислав Гераскевич рассказал о неприятной ситуации, в которой оказались украинские скелетонисты, которые прилетели на зимние Олимпийские игры в Китай. Местные власти потребовали от них значительную сумму за ПЦР-тестирование боб-саней и всего оборудования, которое прибыло в Пекин в отдельном контейнере.

«Наша команда столкнулась с очередной проблемой на пути в Китай. В этот раз она связана с переправкой боб-саней, на которых будет соревноваться Лида Гунько. Китайская сторона требует уплатить огромную сумму денег за ПЦР-тестирование боб-саней и всех вещей, находящихся в контейнере, в котором все это прибыло в Китай. Как вы думаете, откуда будут брать мазок?» – написал Гераскевич на своей странице в «Инстаграме».

Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля.