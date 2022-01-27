Старший тренер сборной Украины по биатлону сдал положительный тест на коронавирус
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Старший тренер сборной Украины по биатлону Юрай Санитра сдал положительный тест на коронавирус по прилёту в Пекин (Китай). Отметим, что позднее второй ковид-тест Санитры показал негативный результат.
В течение дня ожидаются результаты ПЦР-теста, после чего будет принято решение о том, сможет ли старший тренер команды продолжать работать вместе с коллективом или он будет вынужден будет уйти на самоизоляцию.
Это первый случай выявленного коронавируса в составе олимпийской сборной Украины. У всех остальных представителей украинской команды, в том числе биатлонной, на Олимпийских играх результаты тестов отрицательные.
Перед вылетом в Пекин ПЦР-тесты всей украинской делегации, включая тренеров, показали отрицательные результаты.
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