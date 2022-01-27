Майгуров оценил решение Путина посетить церемонию открытия Олимпийских игр

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров оценил решение президента России Владимира Путина посетить церемонию открытия Олимпийских игр в Пекине (Китай). Также Майгуров ответил на другие вопросы, касающиеся организации Игр в китайской столице.

«Подготовка Пекина к соревнованиям? Мы имеем информацию от организационного комитета Пекина и плюс те сведения, которые представила наша сервис-группа, которая была там в конце декабря и тестировала лыжи. Плюс информацию от олимпийского комитета России мы регулярно получаем, я вижу, что вроде всё по плану.

Я участник нескольких Олимпиад и понимаю, что невозможно всё совместить именно в столице: это касается и климата, и рельефа, и других факторов. Но вот эти расстояния, которые можно будет преодолеть в течение полутора-двух часов, я думаю, что это нормально.

Я знаю, что очень много тестов будет сделано до приезда в Пекин, сразу по приезде будут ежедневные тесты, и нужно отдать должное Китаю, что они не побоялись взять на себя ответственность за организацию всех этих мер для того, чтобы Игры состоялись.

Резервный состав? В случае необходимости это протоколом и инструкциями предусмотрено. Мы понимаем, как это будет делаться. Не опасаемся за это, всё прописано.

То, что подтвердил готовность приехать наш президент — это очень здорово. Это говорит о том, что мы не смешиваем спорт с политикой, как это делают многие страны», — сказал Майгуров в видеоролике на русскоязычном канале CGTN.