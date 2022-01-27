Орлов: российские атлеты 5 часов толкались в аэропорту Пекина. Какие там санитарные нормы?

Известный комментатор Геннадий Орлов прокомментировал соблюдение коронавирусных ограничений в Пекине перед стартом зимних Олимпийских игр.

«Посмотрите, что сейчас в Пекине происходит. Наши спортсмены приехали на Олимпийские игры и пять часов ждали багаж, толкались в этом аэропорту. Какие там санитарные нормы? А это Китай. Кажется, дисциплина должна быть там просчитана. Надо создавать пузыри. И мне вообще кажется, что эти Олимпийские игры под угрозой срыва. Президент нашей лыжной федерации Елена Вяльбе уже сказала, что лучше бы их на год перенести. Там тоже много заражаются. Надо очень аккуратно к этому отнестись», — сказал Орлов в эфире радиостанции «Эхо Москвы в Петербурге».

Зимние Олимпийские игры 2022 года пройдут с 4 по 20 февраля в Пекине (Китай). Стоит отметить, что столица Китая станет первым городом, в котором пройдут как зимняя, так и летняя Олимпиада. Летние ОИ в Пекине состоялись в 2008 году.